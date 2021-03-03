ÖSYM 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi istatistiklerini açıkladı!

ÖSYM 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme raporlarını yayımladı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporları, 03 Mart 2021 tarihinde saat 11.00'de ÖSYM’nin https://osym.gov.tr internet adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır."

ÖSYM, raporda "2020 KPSS ülkemiz genelinde başarı ile tamamlanmıştır. Daha önceki sınavlarda hazırladığımız değerlendirme raporları gibi 2020 KPSS’ye giren aday verilerinden elde edilen analiz sonuçları kullanılarak 2020

KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınavlara ilişkin hazırladığımız raporlardaki analiz ve değerlendirmelerin, sınavlara yönelik iyileştirmelerin yapılmasına imkân verdiğinin ve sınavların şeffaf bir şekilde uygulandığının göstergesi olduğu kanaatindeyiz. Bu raporlar, ÖSYM'nin temel değerlerinden hesap verebilir olmayı gerçekleştirmenin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu amaçla değerlendirme raporlarının yirmi birincisi olan 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu'nu kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duymaktayız." ifadelerine yer verdi.