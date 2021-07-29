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Osmaniye'deki yangınla ilgili flaş gelişme!

DHA |  29 Temmuz 2021 Perşembe - 10:18 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 10:31

Son dakika haberi... Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.


Osmaniye'de Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.
 
Dereobası mevkisinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
 
Ekipler, yangınla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
 
Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
 
Dereobası mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın kısa sürede büyümüş, orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Yangın nedeniyle Ürün ve Olukbaşı yaylalarındaki evler de tedbiren boşaltılmıştı.

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