Osmaniye'de feci kaza! 2 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı...

Osmaniye'de, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, takla atan otomobildeki Doğa (13) ve kardeşi Duru (9) Aydoğan yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün E90 yolu Taşoluk Tüneli mevkisinde meydana geldi. Bahçe ilçesinden Gaziantep yönüne giden Oktay Aydoğan (49) yönetimindeki 27 VK 423 plakalı otomobil , kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp, takla attı.

Ters dönen araçtaki sürücü Oktay Aydoğan ile Bilge Aydoğan (47), C.A. (17) ve İ.A. (21) yaralanırken, Doğa ile kardeşi Duru Aydoğan hayatını kaybetti.