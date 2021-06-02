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Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

02 Haziran 2021 Çarşamba - 9:20 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 9:36

Son dakika... Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli peş peşe açıkladı.


AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 09.14'te Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Meydana gelen depremin 2 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 
 
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
 
 
 

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