Osmangazi Ormanı'nda yangın!

Bursa'nın Osmangazi Ormanı'nda bulunan iki katlı bir barakada yangın çıktı. Yangının yerleşim yerine çok yakın bir bölgede çıkması paniğe neden olurken itfaiye ekipleri alevleri oranlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonucu baraka kullanılmaz hale geldi.

