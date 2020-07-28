Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi 2020? Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyollar hangileri?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Peki, Bayramda ücretsiz köprüler ve otoyollar hangileri? Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Peki, Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi?

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla; Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.

Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara otoyolu ve Gebze Orhangazi İzmir otoyolu gibi projeler ve bunlara ait bağlantı yollarının ücretleri ödenmeye devam edecek.