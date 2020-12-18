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Osman Kavala ile ilgili flaş karar!

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 17:12 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 17:27

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe  girişimine ilişkin açılan davada, firari sanık eski CIA Danışmanı Henri Jak  Barkey ile "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından  yargılanan sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.  İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki  bölümünde, tanıkların ve avukatların beyanları alındı.
 Beyanların ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Osman  Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına  ve Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini talep etti.  Talebin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman  Kavala'nın tutukluluk halinin devamına ve Leyla Alaton'un tanık olarak  çağrılmasına karar verdi.
Firari sanık Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden  heyet, duruşmayı 5 Şubat 2021'e erteledi.
 

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