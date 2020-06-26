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Osman İşleyen etkisiz hale getirildi!

26 Haziran 2020 Cuma - 9:42 | Son Güncelleme : 26 06 2020 - 10:11

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu!


İçişleri Bakanlığı,  terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen'in  öldürüldüğünü duyurdu.
 
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1,  gerçekleştirilen hava destekli operasyonda  2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin,  terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle GRİ LİSTE’de yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

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