Osman Durmuş kimdir, nereli? Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş neden öldü?

73 yaşındaki Osman Durmuş geçirdiği beyin kanaması nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım sevrisinde tedavi gören Durmuş hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası Milliyetçi Hareket Partisi'nden açıklama yapıldı. "Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 21. dönem milletvekilimiz ve eski sağlık bakanımız Osman Durmuş hakkın rahmetine kavuşmuştur, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. Osman Durmui kimdir, nereli?

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947 yılında, Çankırı'da doğmuş siyasetçi ve tıp doktorudur.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel cerrahi ihtisası da yaptı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalıştı. 1990 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu.

Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yaptı. XXI. ve XXIII. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yaptı. 57.nci hükümette Sağlık Bakanlığı görevini icra etti.

İyi düzeyde İngilizce ve orta derecede Fransızca bilen Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

OSMAN DURMUŞ'UN ÖLÜM NEDENİ

Eski Sağlık Bakanı Durmuş, 21 Ekim 2020 tarihinde evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 26 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti.