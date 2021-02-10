Oscar'da 9 kategorinin kısa listesi açıklandı

Bu yıl 93'üncüsü düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde 9 kategorinin kısa listesi açıklandı.

Oscar ödüllerinin dokuz kategorisi için kısaltılmış aday listeleri açıklandı. Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği 7. Koğuştaki Mucize kısa listeye giremedi.

En İyi Belgesel

Belgesel kategorisinde 238 uygun film arasından 15'i seçildi:

76 Days

All In: The Fight for Democracy

Boys State

Collective

Crip Camp

Dick Johnson Is Dead

Gunda

MLK/FBI

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Notturno

The Painter and the Thief

Time

The Truffle Hunters

Welcome to Chechnya

En İyi Uluslararası Film

On beş film, uluslararası uzun metrajlı film kategorisinde oylanacak. Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği 7. Koğuştaki Mucize kısa listeye giremedi. 93 ülke arasından seçilen ön adaylar ise şöyle:

Charlatan -Çekya

I’m No Longer Here - Meksika

Hope - Norveç

La Llorona- Guatemala

The Mole Agent- Şili

Two of Us - Fransa

The Man Who Sold His Skin -Tunus

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

En İyi Makyaj ve Saç Tasarım kategorisinde yarışacak filmler şöyle:

Harley Quinn: Birds of Prey

Emma

The Glorias

Hillbilly Elegy

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Little Things

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

One Night in Miami

Pinocchio

En İyi Müzik

136 yapım arasından seçilen En İyi Müzik Ödülü adayları şöyle:

Ammonite

Blizzard of Souls

Da 5 Bloods

The Invisible Man

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Life Ahead

The Little Things

Mank

The Midnight Sky

Minari

Mulan

News of the World

Soul

Tenet

The Trial of the Chicago 7

En İyi Orijinal Müzik

105 şarkı içinden En İyi Orijinal Müzik kategorisi için seçilen 15 aday şöyle:

Turntables- All In: The Fight for Democracy

See What You’ve Done - Belly of the Beast

Wuhan Flu- Borat Subsequent Moviefilm

Husavik - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Never Break - Giving Voice

Make It Work - Jingle Jangle: A Christmas Journey

Fight For You - Judas and the Black Messiah

lo Sì (Seen) - The Life Ahead

Rain Song - Minari

Show Me Your Soul - Mr. Soul!

Loyal Brave True - Mulan

Free - The One and Only Ivan

Speak Now - One Night in Miami

Green - Sound of Metal

Hear My Voice - The Trial of the Chicago 7

En İyi Görsel Efekt

Oscar jürisinin her bir filmden 10 dakikalık görüntü izleyerek seçtiği En İyi Görsel Efekt kategorisinde yarışacak filmler şöyle:

Harley Quinn: Birds of Prey

Bloodshot

Love and Monsters

Mank

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Soul

Tenet

Welcome to Chechnya

En İyi Kısa Animasyon

96 film arasından seçilen En İyi Kısa Animasyon Ödülü adayları şöyle:

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Kapaemahu

Opera

Out

The Snail and the Whale

To Gerard

Traces

Yes-People

En İyi Kısa Belgesel

En İyi Kısa Belgesel kategorisinde yarışmak üzere 114 film arasından 10 film seçildi.

Abortion Helpline, This Is Lisa

Call Center Blues

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

Hysterical Girl

A Love Song for Latasha

The Speed Cubers

What Would Sophia Loren Do?

En İyi Aksiyon Kısa Film

174 film arasından 93. Akademi Ödülleri'nin kısa listesine girmeyi 10 yapım başardı.

Bittu

Da Yie

Feeling Through

The Human Voice

The Kicksled Choir

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye