Oscar'da 9 kategorinin kısa listesi açıklandı

Oscar ödüllerinin dokuz kategorisi için kısaltılmış aday listeleri açıklandı. Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği 7. Koğuştaki Mucize kısa listeye giremedi.
En İyi Belgesel
Belgesel kategorisinde 238 uygun film arasından 15'i seçildi:
76 Days
All In: The Fight for Democracy
Boys State
Collective
Crip Camp
Dick Johnson Is Dead
Gunda
MLK/FBI
The Mole Agent
My Octopus Teacher
Notturno
The Painter and the Thief
Time
The Truffle Hunters
Welcome to Chechnya
En İyi Uluslararası Film
On beş film, uluslararası uzun metrajlı film kategorisinde oylanacak. Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterdiği 7. Koğuştaki Mucize kısa listeye giremedi. 93 ülke arasından seçilen ön adaylar ise şöyle:
Another Round - Danimarka
Better Days - Hong Kong
Charlatan -Çekya
Collective- Romanya
Dear Comrades!- Rusya
I’m No Longer Here - Meksika
Hope - Norveç
La Llorona- Guatemala
The Mole Agent- Şili
Night of the Kings- Fildişi Sahili
Quo Vadis, Aida? - Bosna Hersek
Sun Children - İran
Two of Us - Fransa
A Sun - Tayvan
The Man Who Sold His Skin -Tunus
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
En İyi Makyaj ve Saç Tasarım kategorisinde yarışacak filmler şöyle:
Harley Quinn: Birds of Prey
Emma
The Glorias
Hillbilly Elegy
Jingle Jangle: A Christmas Journey
The Little Things
Ma Rainey’s Black Bottom
Mank
One Night in Miami
Pinocchio
En İyi Müzik
136 yapım arasından seçilen En İyi Müzik Ödülü adayları şöyle:
Ammonite
Blizzard of Souls
Da 5 Bloods
The Invisible Man
Jingle Jangle: A Christmas Journey
The Life Ahead
The Little Things
Mank
The Midnight Sky
Minari
Mulan
News of the World
Soul
Tenet
The Trial of the Chicago 7
En İyi Orijinal Müzik
105 şarkı içinden En İyi Orijinal Müzik kategorisi için seçilen 15 aday şöyle:
Turntables- All In: The Fight for Democracy
See What You’ve Done - Belly of the Beast
Wuhan Flu- Borat Subsequent Moviefilm
Husavik - Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
Never Break - Giving Voice
Make It Work - Jingle Jangle: A Christmas Journey
Fight For You - Judas and the Black Messiah
lo Sì (Seen) - The Life Ahead
Rain Song - Minari
Show Me Your Soul - Mr. Soul!
Loyal Brave True - Mulan
Free - The One and Only Ivan
Speak Now - One Night in Miami
Green - Sound of Metal
Hear My Voice - The Trial of the Chicago 7
En İyi Görsel Efekt
Oscar jürisinin her bir filmden 10 dakikalık görüntü izleyerek seçtiği En İyi Görsel Efekt kategorisinde yarışacak filmler şöyle:
Harley Quinn: Birds of Prey
Bloodshot
Love and Monsters
Mank
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
Soul
Tenet
Welcome to Chechnya
En İyi Kısa Animasyon
96 film arasından seçilen En İyi Kısa Animasyon Ödülü adayları şöyle:
Burrow
Genius Loci
If Anything Happens I Love You
Kapaemahu
Opera
Out
The Snail and the Whale
To Gerard
Traces
Yes-People
En İyi Kısa Belgesel
En İyi Kısa Belgesel kategorisinde yarışmak üzere 114 film arasından 10 film seçildi.
Abortion Helpline, This Is Lisa
Call Center Blues
Colette
A Concerto Is a Conversation
Do Not Split
Hunger Ward
Hysterical Girl
A Love Song for Latasha
The Speed Cubers
What Would Sophia Loren Do?
En İyi Aksiyon Kısa Film
174 film arasından 93. Akademi Ödülleri'nin kısa listesine girmeyi 10 yapım başardı.
Bittu
Da Yie
Feeling Through
The Human Voice
The Kicksled Choir
The Letter Room
The Present
Two Distant Strangers
The Van
White Eye