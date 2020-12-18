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OSB'ler Bilişim Vadisi ile dijitalleşecek! İmzalar atıldı, önemli adım...

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 11:06 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 11:06

Teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisinin dijital teknolojilerin hem tedarikçisi hem kullanıcısı konumunda olan sanayi kuruluşlarına yönelik başlattığı çalışmayla, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) işletmelere dijital olgunluk analizi yapılacak ve bu alanda yol haritası belirlenecek.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgını, KOBİ'lerin dijital üretim ve karar verme  teknolojileriyle donatılmış olmasını zorunlu hale getirdi. Bu nedenle tüm dünyada  olduğu gibi Türkiye'deki işletmeler de dijitalleşme çabalarını hızlandırdı.  Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olan Bilişim Vadisi de bu  çabalara destek olacak önemli bir adım attı.
 
Bilişim Vadisinin yürütücüsü olduğu "Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz  Programı" çerçevesinde OSB'lerdeki sanayi firmalarına dijital olgunluk analizi  yapılacak. Analiz sonucunda sanayi kuruluşlarının dijitalleşme alanındaki  eksikleri tespit edilecek ve Bilişim Vadisi bu sorunlara çözüm önerileri  getirecek.
 
 Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) "Sanayide Dijital Dönüşüm"  çağrısı kapsamında hazırlanan program, Otomotiv Yan Sanayi ve İhtisas Organize  Sanayi Bölgesi (TOSB), İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Sanayi Sitesi (İMES) ve  Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulanacak.
 
İlk etapta bu OSB'lerden 15 işletmenin dijitalleşme bağlamındaki  mevcut durumları, işleyişleri, olanakları, dijital dönüşüme bakış açıları, kısa  ve uzun vadeli projeleri, dönüşüm için nelere ihtiyaç duydukları gibi konular  belirlenecek.
 
Bunlara bakılarak KOBİ'lerin dijital olgunluk analizleri  gerçekleştirilecek. Analiz sonuçlarına göre firmaların dijitalleşme yol  haritaları belirlenecek. İşletmelere dijitalleşme sürecinde rehberlik yapılacak.  Belirlenen dijitalleşme yol haritasıyla hem teknoloji tedarikçilerinin  yerlileşmesi hem de uluslararası pazarda firmaların daha rekabetçi hale gelmesi  planlanıyor.
 
 
İmzalar atıldı
 
Programın tanıtımı, Bilişim Vadisi, MARKA ve TOSB İnovasyon Merkezi  arasında gerçekleştirilen Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı İmza Töreni  ile yapıldı. TOSB'daki törende, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu,  MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet  Dudaroğlu sözleşmeyi imzaladı.
 
Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, bu imzalarla Sanayide  Dijital Dönüşüm Analiz Programı'nın başladığını belirterek, "İlk etapta  firmalarımızın her biriyle ayrı ayrı görüşmeler yapılacak.  Bilişim Vadisi'nin  aracı olduğu danışmanlar, anlaşma yapılan firmaların çalışanlarına eğitimler  verecek. Fiziki ve teknik incelemeler yapacak. Danışmalar firmaların, üretim  süreçlerini analiz edecek. Hangi firmanın neye, nasıl bir dijital dönüşüme  ihtiyacı olduğu tespit edilecek. Bir anlamda firmaların röntgeni çekilecek."  ifadelerini kullandı.
 
Üç ay sürecek çalışmanın ardından bir yol haritası çıkarılacağını  bildiren  İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:
 
"Hazırlanan raporlar kapsamında işletmelere tavsiyelerde bulunacağız.  Dijitalleşme sürecinde ihtiyaç olan yazılım, nesnelerin interneti, elektronik,  haberleşme gibi ihtiyaç olan teknolojik ekipmanların tedarik sürecinde de  bizatihi rol alacağız. Beklentimiz sanayicimizin dijital dönüşümünü yerli ve  milli kaynaklarla sağlayabilmek."
 
 
"İşletmeler dijitalleşerek küresel rekabette yer buluyor"
 
MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, işletmelerin artık geleneksel  yöntemlerle değil dijitalleşerek küresel rekabette kendilerine yer  bulabildiklerine işaret ederek, "Bu noktadan hareket eden Bilişim Vadimiz, görev  alanımızda bulunan 3 OSB'den 15 firmanın dijital dönüşümünü sağlayacak."  ifadesini kullandı.
 
TOSB İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu,  otomotiv sektöründe dijitalleşmenin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, "Bu  program farkındalık oluşturması açısından da çok önemli. Firmalar bu  farkındalıkla birlikte küresel otomotiv pazarında yerini sağlamlaştıracak."  değerlendirmesinde bulundu.
 

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