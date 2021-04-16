OSB çalışma saatleri! Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanlarının çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı

OSB çalışma saatleri değişti. Ramazan ayı boyunca Organize Sanayi bölgesi ve sanayi tesislerinde çalışanların 19.00'a kadar evlerine gidebilmeleri için 1. Vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyuruldu.

Koronavirüs salgınına karşı Ramazan ayında ek tedbir kararları alınmaya devam ediliyor. Açıklanan tedbirler kapsamında Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarının çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, işçilerin 19.00'a kadar evlerine gidebilmeleri için 1'inci vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.

VARDİYA SAATİ DEĞİŞTİ

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Yerlikaya, İSO Başkanı'na İstanbul adına teşekkür ederken, "Ramazan ayı boyunca Organize Sanayi ve sanayi tesislerinde çalışanların 19.00'a kadar evlerine gidebilmeleri için, 1. Vardiyayı 17.00'de bitireceklerini söyleyen İSO Başkanımız Erdal Bahçıvan'a şehrimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.