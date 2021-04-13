Bir müslüman için oruç, sadece yiyecekten kaçınmak değil, aynı zamanda bilinçli veya bilinçsiz olarak işlenen her türlü kötülük ve kötülükten de kaçınmak demektir. Orucu bozan durumlar ve orucu bozmayan durumlar Ramazan ayı boyunca en çok merak edilen ve tartışılan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayına ulaşmanın huzurunu yaşayan Müslüman alemi orucu bozan şeyler ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki, Orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir? Hangi durumlarda oruç bozulur? Orucu bozmayan durumlar nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Oruç İslam dininde yapılması zorunlu beş şattan biridir. Orucun farz olması için bazı şartlar gerekir. Bu şartların yerine gelmesi durumunda her mükellef Müslüman Ramazan ayında oruç tutması farzdır. Bu ayda Müslüman kendini yeniler ve büyük/küçük bütün günahlardan tevbe eder. Bu ayda bembeyaz yeni bir sayfa açılır.

Ramazan ayında oruç Hicretin 2. yılında farz oldu. Oruç Bakara Suresi 183. ayetin nazil olması ile birlikte farz olmuştur. ‘ Ey iman edenler! (Ey Müslümanlar), Oruç, sizden önce gelenlere farz olduğu gibi sizlere de farz kılınmıştır. Velev ki korunmuş olup sakınırsınız.”

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

İslam dininde Oruç, Kelime-i Tevhid, Namaz ve Zekattan sonra gelen zorunlu ibadetlerden biridir. Bu ibadet akıl baliğ olan, sağlıklı olan, yolcu olmayan, cihadda bulunmayan herkes için farz-ı ayın bir ibadettir. Kadınlar ay başı durumu hariç diğer durumlarda Ramazan ayında oruç tutmak zorundadır. Oruç tutamayacak kadar yaşlı Müslümanlar ve çok zayıf kişiler oruçtan muaftır.

HANGİ DURUMLARDA ORUÇ BOZULUR?

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin şu hallere dikkat etmesi gerekir. Bu haller meydana geldiği zaman oruç bozulur. Orucu bozan durumlar şu şekildedir:

1- Bilerek yemek içmek orucu bozar. Bilmeyerek yeme içme meydana geldiği zaman hemen ağız yıkanır ve oruca devam edilir. Açlığa dayanamadığı için bozan kişi kaza eder.

2- Kan almak veya iğne yaptırmak orucu bozar. Bu gibi durumlarda oruç kaza edilir.

3- Eşler arası cinsel münasebet orucu bozan hallerden biridir. Kefaret gerektiren cinsel ilişki iftar ile sahur arasında helaldir. Uykuda ihtilam olan kişi boy abdesti alıp orucuna devam eder. Herhangi bir cinsel dürtü olmadan kendi kendine boşalma durumunda da boy abdesti alınıp oruca devam edilir. Masturbasyon ve benzeri durumlar da meni geldiği zaman oruç bozulur ve kefaret gerektirir. Masturbasyon ve benzeri durumlarda boy abdesti gerekir. Cinsel ilişkiye girmeden uyku hali dışında bilerek boşalmak da orucu bozan durumlar içerisinde yer alır.

4- Sigara, alkol , hap ve benzeri zararlı alışkanlıklar orucu bozan şeyler içerisinde yer almaktadır. İçine bilerek herhangi bir duman ı çekmek oruç kazası ve kefaret gerektirir. Bilmeyerek ve istemeyerek duman genize kaçarsa bu durumda kefaret gerekmez ve oruç bozulmaz. Oruca devam edilir.

5- Orucu erken açmak veya sahuru vakit geçtikten sonra yapmak orucu bozar. Bilerek yapılmadıysa bu durumda oruca devam edilir. Bilerek iftarı erken açmak veya sahuru vaktinden sonra yapmak orucu bozan durumlardır.

6- Farz orucu bozan haller nafile orucu da bozar. Nafile orucun bilerek bozulması durumunda kefaret gerekmez, kaza gerektirir.

7- Kağıt, pamuk ve kumaş gibi bir şeyleri bilerek yutmak da orucu bozan hallerden biridir.

8- Tuz ve benzeri baharatları yemek, ceviz ve badem gibi kuruyemişleri yemek orucu bozar.

9- Kar ve yağmur tanesi yutmak, ağızda kalan yiyecek tanelerini yemek, burundan ilaç almak, kulaktan ilaç damlatmak, makattan ilaç vermek orucu bozan durumlar içerisinde yer almaktadır.

10- Taharet esnasında ön ve arka makattan ilaç ve benzeri alınması ve elle her hangi ilaç türü bir şeyin sürülmesi orucu bozan hallerdendir.

11- Abdest alırken oruçlu olunduğu bilindiği halde suyun yutulması da bu kategoride yer alır.

12- Hata, tehdit ve unutma ile meydana gelen oruç bozmada kefaret gerekmez oruca devam edilir.

13- Kusma durumunda oruç bozulur ve kaza edilir.

14- Ağza gelen az bir kusmuğun yutulması da orucun bozulmasına neden olmaktadır.

15- Unutarak yiyip içen kişinin orucu bozulmaz. Ancak bozuldu zannederek yiyip içmek bozar.

16- Misafir iken oruca başlamak ve ikamete niyet ettikten sonra orucu bozmak, orucu bozar.

17- Ramazan orucuna niyet etmemek.