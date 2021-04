Oruçluyken yürüyüş yapmak zayıflatır mı? Ramazan'da zayıflamak için ne zaman yürüyüş yapmak gerekir?

Bazı insanlar için vücuduna yatırım yapmak, bazıları için normal zamandan daha sağlıklı beslenmek anlamına gelmektedir. Dengeli ve yeterli beslenme ile birlikte spor yapmak vücuda en güzel yatırım olacaktır. Genç kalmanın ve genç hissetmenin en basit ama en etkili yöntemidir. Ruhen bir rahatlama dönemi girilen Ramazan ayında yemek düzeni oturtulup düzenli egzersizlere başlandığında en kaliteli zamanlar başlamaktadır.

Oruçluyken Yürüyüş Yapmak Zayıflatır mı?



Oruç tutarken 2 öğün olarak gerçekleştirilen yemek düzeni zamanla normal hale gelmektedir. Bu süreçte yürüyüş yapmak vücudun dengesini korumaktadır. Yapılan çalışmalara göre oruç tutarken tempolu şekilde yürüyüş yapan kişilerde yağ yakımının 0 oranında arttığı gözlemlenmiştir. Tabi ki yağ yakımı her vücut için aynı değildir. Ancak sahurda metabolizmayı hızlandırıcı yeşil yapraklı sebzeler tüketmek, yeşil çay içmek ve salata yemek yağ yakımını etkileyecektir.



İftarda beyaz ekmek, hamur işi, şerbetli tatlılar ve yağlı yemeklerden uzak durulmalıdır. Metabolizmanın hızlanmasına yardımcı yoğurt, meyve salatası ve sebze yemekleri tüketilmelidir. Bunların yanı sıra yürüyüş yaparak zayıflamaya katkısı olması açısından protein ağırlıklı beslenmeye dikkat edilmelidir. İftarda mutlaka kırmızı et, balık veya tavuk tüketilmelidir. Bu dönemde kalori hesabı da oldukça önem taşımaktadır. Ramazan ayında zayıflamanın altın kuralı sağlıklı beslenmek ve yürüyüştür.



İftardan yaklaşık 4 saat önce yapılan yürüyüşler yağ yakımının en fazla olacağı saatler olarak belirlenmiştir. Süresi değişken olacak şekilde tempolu ve normal yürüyüşler yapılmalıdır. Ramazanın ilk günlerinde 30 dakika normal tempoda yapılan yürüyüşler zamanla artırılmaktadır. İmkanı olan kişiler sahurdan 2 saat önce yürüyüş yaparak vücudun yağ yakımına katkı sağlayabilir. Bu sayede oruçluyken yürüyüş yapmanın kilo vermeye yardımcı olduğunu görülmektedir.



Ramazan’ da Zayıflamak İçin Ne Zaman Yürüyüş Yapmak Gerekir?



Formunuzu korumak ve fazlalıklardan kurtulmak için en doğru zaman Ramazan ayı olmaktadır. Ramazan da kilo verebilir miyim, Ramazan da kilo almadan nasıl bitiririm diye düşünenler kalori hesabına özen göstermelidir. Günlük alınması gereken kalori miktarının altında kaldığınız her gün vücudunuzun yağ oranından kayıp olarak düşünebilirsiniz. Sadece beslenmeye değil spora da özen göstermeniz gerekmektedir.



Yağların yakılmasının en kolay yolu tempolu yürüyüş ve kısa mesafeli orta tempolu koşular olmaktadır. Ramazan da yürüyüş yapmak ve yağları yakarak zayıflamak için en doğru zaman iftardan 3-4 saat öncesi olmaktadır. Sahur vaktinin üzerinden uzun zaman geçtiği için vücut yürüyüş yaptığında yağ yakımına başlamaktadır. Bunun için 20 dakikayı geçmeniz gerekmektedir. Herkes vücudunun yapısına göre yürüyüş süresini ve temposunu artırıp azaltabilir.



İftardan sonra yürüyüş yapmak ise yenilen yemeklerin daha hızlı ve kolay hazmedilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle iftar yaptıktan 3-4 saat sonra mutlaka 1 saat sürecek yürüyüşler yapmalısınız. Yürüyüş ile birlikte kan dolaşımının hızlanması, yağ yakımının artması, koordinasyonun gelişmesi ve kalorilerin harcanması sağlanmaktadır. Aralıklı veya her gün yapılan yürüyüşlerin vücuda etkisi farklı olacaktır. Ramazan ayı gelmeden önce spor yapmadıysanız, ramazan ayında oruçluyken yüksek tempolu yürüyüşler ve koşular yapmamalısınız. Yürüyüşlerin süresini ve şiddetini kademeli olarak artırmak daha doğru olacaktır. Ramazan ayından önce de düzenli spor yapan kişiler her gün yaptıkları günlük egzersizlerine devam edip yürüyüş sürelerini artırarak zayıflayabilirler.