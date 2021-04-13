Oruçluyken cünüp olmak orucu bozar mı? Uykuda Rüyalanmak (ihtilam) orucun bozulmasına neden olur mu?

Rüyalanmak orucu bozar mı? Ramazan ayı gelip, ilk orucun tutulmasıyla oruç ile ilgili sorulan sorularda arttı. Ramazan’da merak edilen sorulardan biri de rüyalanmanın orucu bozup bozmayacağı oldu. Oruçluyken rüyalanmak (ihtilam) olmak orucu bozar mı? İşte Diyanet tarafından verilen yanıt…

Oruç ayı başladı. Müslümanlar tarafından ibadetlerini yerine getirirken hangi şartlarda oruçlarının bozulacağını merak ediliyor. Orucu bozan şeyler arasında rüyalanma var mı? Uykuda ihtilam olmak (cünüp) orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN İHTİLAM OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Tirmizi'ye göre orucu üç şey bozar; kan aldırmak, kusmak ve ihtilam olmak. Önemli olan husus kişinin oruçlu iken gün içerisinde cinsel ilişkiye girmemesi ya da oruçlu iken gün içinde mastürbasyon yapmamasıdır. Oruçluykan gün içinde kişinin bunları yapması kesinlikle caiz değildir ve orucu sıkıntıya düşüren hal ve durumlardır. Hatta direk tutulan orucun bozulmasına sebebiyet vermektedir.

Gün ağarana kadar, yani imsak vaktine kadar gece uyurken kendiliğinden gerçekleşen cinsel tatmin, orgazm hallerinde kişinin orucu bozulmuyor. Ancak kişinin ihtilam halinden sonra gusül abdesti alması ve iyice temizlenmesi gerekiyor.

Oruçlu kişi oruçlu olduğunu unutup gün içinde cinsel tatmin duygusunu yaşamışsa yine orucu bozulmuyor.

Oruçluken isteyerek eşiyle cinsel ilişkiye girmesi, bu ilişki sonrasında cinsel tatmin yaşadıysa orucu bozulur.

MENİ GELMESİ ORUCU BOZAR MI?

Meni gelmesi kişinin gün içinde tuttuğu oruç bozulmaz. Ancak bunu bilerek, isteyerek yapmışsa orucu bozulur.