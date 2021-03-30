Oruçluyken aşı olunur mu? Covid aşısı orucu bozar mı? İşte Diyanet'in aşı açıklaması!

Ramazan'a sayılı günler kaldı. Bu yıl Ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi koronavirüsün gölgesinde geçecek. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken aşılama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Aşı randevusu Ramazan'ın ilk günlerine denk gelen pek çok kişi oruçluyken aşı yaptırmanın orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Peki, Oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı? Covid aşısı orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konu ile ilgili görüşü...

Milyonlar 2021 Ramazan ayına gün sayıyor. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Ramazan ayı koronavirüsle mücadele ile geçecek. Ramazan ayına ilişkin tebirler netleşti. İftar ve sahur programları düzenlenmeyecek ve ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Öte yandan koronavirüs aşılama süreci de devam ediyor. Aşı randevuları alınırken aşı günü Ramazan ayına denk gelenler de oruçluyken aşı yaptırmanın orucu bozup bozmayacağını araştırıyor. Peki, Oruçluyken aşı olmak orucu bozar mı? Covid aşısı orucu bozar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konu ile ilgili görüşü...

Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.