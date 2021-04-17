Oruçlu iken eş ile ilişkiye girmek orucu bozar mı? Ramazanda eş ile ilişki nasıl olmalı? Diyanet açıklaması

Oruç genel anlamda öz denetim ve güçlü irade duygusu demektir. Oruç tutmanın özü, kendinizi tüm cazibelerden, aşırı duygulardan, bağımlılıklardan ve diğer dünyevi arzulardan belirli bir süre boyunca uzak tutmaktır. Ramazan ile birlikte pek çok kişi oruç ve cinsellik ile ilgili hükümleri araştırıyor. Sıklıkla "Oruçluyken eşimle ilişkiye girmek orucu bozar mı? Ramazanda eş ile ilişki nasıl olmalı?" soruları araştırılıyor. Peki, Oruçlu iken eş ile ilişkiye girmek orucu bozar mı? Ramazanda cinsel ilişkiye girmek günah mı? İlişki sonrası oruç tutulur mu? Cinsel ilişki oruç bozar mı? İşte Diyanet İşleri Bakanlığı'nin oruç ve cinsel ilişki soruları ile ilgili verdiği yanıtlar...

Oruç tutmak bir Müslümanın kalbinde ve ruhunda Allah bilincinin gelişmesidir. Manevi duygularının gelişmesi ve beslenmesini sağlayan oruç, İslam 'da belirlenen kural ve kaidelere göre tutulur. Ramazan ayında oruçluyken yapılması ve yapılmaması gerekenler bulunuyor. Özellikle oruçluyken İslam ile bağdaşmayan davranış ve tavırlardan da kaçınılmalı, şafaktan gün batımına kadar yiyecek, içecek ve cinsel aktivite uzak durulmalıdır. Oruçların başlamasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının fetvaları araştırılıyor. Özellikle Ramazanda eş ile ilişki sınırı ve oruçlu iken eş ile ilişkiye girmenin hükümleri merak ediliyor. Peki, Ramazanda eş ile ilişki nasıl olmalı? Oruçlu iken eş ile ilişkiye girmek orucu bozar mı? Ramazanda cinsel ilişkiye girmek günah mı? İlişki sonrası oruç tutulur mu? Cinsel ilişki oruç bozar mı? İşte Diyanet İşleri Bakanlığı'nin oruç ve cinsel ilişki soruları ile ilgili verdiği yanıtlar...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ramazanda eş ile ilişkide sınır, oruç ve cinsel ilişki ile ilgili verdiği bilgiler şu şekilde:

EŞLERİN ORUÇLU İKEN İLİŞKİLERİNİN SINIRI NE OLMALIDIR?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

RAMAZAN GECELERİNDE EŞLERİN CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMASI CAİZ MİDİR?

Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.” (Bakara, 2/187).

CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).

ORUÇLUYKEN ELLE TATMİN OLAN KİMSENİN ORUCU BOZULUR MU?

Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.

Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.

Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylaî, Tebyîn, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 293).