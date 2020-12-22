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Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı

AA |  22 Aralık 2020 Salı - 21:15 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 21:15

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.


İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin süresi 21 Haziran  2021'e uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli  gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.
 
Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı  ilan edilmişti.
 
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak  üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları  gerçekleştirebiliyor.
 
Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden  biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik  araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin  metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.
 
  
 

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Oruç Reis Doğu Akdeniz Navtex
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