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Oruç Reis'in Akdeniz açıklarında bekleyişi sürüyor

DHA |  26 Temmuz 2020 Pazar - 13:56 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 13:56

Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in, Akdeniz açıklarındaki bekleyişi sürüyor.


Türkiye, 2 Ağustos tarihine kadar sismik araştırma gemisi Oruç Reis ile Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) açıkladı. Açıklamanın ardından Antalya Körfezi açıklarına demirleyen Oruç Reis'in, güvenliğini sağlamak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 fırkateyn görevlendirildi.
 
İki gün öncesine kadar fırkateynlerin de eşlik ettiği Oruç Reis'in, Akdeniz açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Konyaaltı Sahili'den de görünen, 86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, görev verilmesi halinde Akdeniz'de özellikle Meis Adası güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması da yapabilecek.

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