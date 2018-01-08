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Ortaylı: ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 22:56 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 23:08

Tarihçi ve akademisyen yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bizim son yaptığımız Kudüs çıkışı, BM'de çok iyidir, başarılıdır. Bunun hesabını öder miyiz? Çünkü bu ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir. Size bunu ödetmeye çalışır her fırsatta. Eğer her daim kuvvetli olursanız ödemezsiniz." dedi.


Ortaylı, Adana merkez Yüreğir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı  (TÜGVA) Adana İl Temsilciliği, Birlik Vakfı Adana Şubesi ve Adana Milli Eğitim  Müdürlüğü organizasyonunda Yüreğir Kültür Merkezinde düzenlenen "Tarihte Ortadoğu  ve Türkiye" konulu söyleşide, konuşmasına başladığı sırada seste yankılanma  oluşması üzerine dinleyicilerin bulundukları yerde konuşmamalarını istedi.
 
  İstanbul'daki opera binası
 
Binaların ses sistemi olmadan yapıldığını ifade eden Ortaylı, "Mesela  İstanbul'daki opera binasının ses sistemi çok kötüydü. Belli ki yapan mimar  anlamıyor işten. Anlamadığı tescil edilmesine rağmen yeni yapımı yine ona  verdiler. Belli ki o aile baba, oğullar o işi öğrenmiyor. Binanın eko sistemini  geliştirmek büyük bir şeydir. Ben utanıyorum bundan. Niye? Oraya operaya çok  gideceğimden değil. Bu toplum Mimar Sinan'ı yetiştirmiş. İçeri girsen ayağını  sürtsen duyarsın. Adam yapamıyor. Bana orada hangi tiyatroyu seyrettirsen eko  sistemi berbat. Mikrofonlar kullanılıyor. Onu bırakın bitiyor bina bir daha aynı  yere yaptırıyorlar. Hiç anlamadığım bir şey. Oraya zaten opera da olmaz. Kendini  bilen bir şehirde o kadar dar alana şehrin opera ve kültür sarayı yapılır mı?  Görgüsüzlük. Bunun için zannetmeyin ki hükümeti şey yapıyorum. Ahalide iş yok.  Kendini sanatsever zannedenler orada bina yapılsın diye gösteri yapıyorlar. Doğru  dürüst bir yer gösterdin mi de oralı olmuyorlar bile çünkü maksatları kendilerini  göstermek. Orada o bina olmaz. Anlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kudüs'ün Osmanlı İmparatorluğu himayesine girmesinin büyük bir  stratejik anlamı olmadığını ifade eden Ortaylı, ancak bu şehre Türklerin büyük  hizmetleri olduğunu, bugün Süleyman Caddesi denilen caddenin Hz. Süleyman değil  Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptıklarından dolayı caddeye isminin verildiğini  belirtti.
 
İsrail'in 1980 yılından beri Kudüs'ü 'ebedi başkent' ilan ettiğini, bu  ülkeyi tanıyan eski SSCB ve Türkiye gibi ülkelerin bile buna karşı çıkarken güçlü  Yahudi lobisine karşılık ABD'nin çekimser kaldığını ifade eden Ortaylı, ABD  demokrasisinin bir pazarlık demokrasisi olduğuna dikkati çekti.
 
ABD'nin geçen sürede Kudüs'e büyükelçiliğini taşımadığını anlatan  Ortaylı, şu değerlendirmeyi yaptı:
 
"(ABD Başkanı Donald Trump) Şimdi bu herif geldi yerli yersiz açtı.  Adam deli. Çok açık. Adam cahil mi? ABD ölçüleri içinde hiç cahil değil. Gayet  iyi bir okul okudu. Biz de öyle olacağız. Böyle her şeyi bilen kültürlü  insanların ABD'de yeri yoktur. Herkes ihtisas adamıdır. O adam da orada iyi bir  okulda işletme okudu. Babası da zaten kapitalist. Bu herif yüksek sınıftan  geliyor ama hödük. Yani oranın şımarık bir adamı. Şimdi bu arkadaşın ben devam  edeceğine inanmıyorum. Hatta devresini tamamlayamazsa o da mümkündür. Daha çok  ağzından çıkan lafı bilen bir herifi getirirler. Çünkü ABD'nin bu kadar bütün  dünyayı karşısına alması mümkün değil."
 
 "ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir"
 
 "Bizim son yaptığımız Kudüs çıkışı BM'de çok iyidir başarılıdır" diyen  Ortaylı, şöyle devam etti:
 
"Bunun hesabını öder miyiz? Çünkü bu ABD dış politikası iyi dosya  tutar ve kalleştir. Size bunu ödetmeye çalışır her fırsatta. Eğer her daim  kuvvetli olursanız ödemezsiniz. Mesela De Gol de (Charles de Gaulle) çok büyük  kazıklar attı ABD'ye, onlar ona atamadılar. Çünkü Fransa'ydı. Kendine göre  kalitesi var ama Nasır'ı berbat ettiler Süveyş'te attığı kazık yüzünden. Önce  muzaffer oldu ki 1967'de büyük ölçüde bir komplodur o savaşa giriş ve mahvettiler  Mısır'ı, tüm Arapları. Demek ki intikamı aldı ABD. Bu ikisi ekstremdir. Bunların  arasında nerede durabileceğiz, onu zaman gösterecek. Bizim politikamızın  sağlamlığı, milletin dayanma gücü, iktisadi gücümüz, ticari gücümüz, ordumuz,  bunları devam ettirebilme kapasitesine bağlı. Yoksa her an kazık atar bunlar. Bu,  çok açık bir şey. "
 
 Ortaylı, ABD'de adalet ilkesi olduğunun söylenemeyeceğini ancak adliye  sisteminin birçok ülkeye göre iyi işlediğini belirtti. Hapishane sistemini ise  işlemediğini ifade eden Ortaylı, "Kazara hapishaneye düşsen masum girer cani  çıkarsın. Herkesin kendine göre bir zaafı var." dedi.
 
Avrupalıların, ABD'yi Türkler kadar sevmediğini ifade eden Ortaylı,  "ABD budalası olanlar Türklerdir. Hiç kimse Avrupa'da ABD budalası değildir.  Stalin bizden Kars'ı istedi. O sıra Türkiye mecburen bunlara kapandık, ABD bizi  savunmaya kalktı, bu politika böyle yapıştı kaldı. Bizde insanlar değişiklik  yapmayı, yan yol aramayı pek denemezler. Onun için burada böyle aşırı bir  Amerikanizm vardır. Bu Avrupa'da olmaz. ABD'den nemalanan memleketlerde bile  belirli ölçüde anti Amerikanizm vardır ve bu ön planda kültür meselesidir. Yani  ABD kültürünü fevkalade kötü bulurlar. Böyle körü körü Türkiye gibi Amerikancı  bir ülke yok. Şimdi on binlerce çocuk okuyor ABD'de. Anlatıyoruz liseyi bitiren  çocuğu ABD'ye yollamayın taze fidandır, hele bizimkiler tam taze fidandır. 18  yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir  ahmaktır. Göndermeyin. Bu ülkeler tuhaf yerlerdir, buna bizimkiler intibak  edemez. Liseyi bitirip maile göç edenler var. Koca koca mevki sahibi insanlar  'Green kart aldık' diye övünüyorlar ne ayıp bir şey. Sen amele misin? Avrupa'da  bunu göremezsin. Avrupa'da çok uzun zaman muvaffak olamayan insanlar göç etti  ABD'ye." diye konuştu.
 
İran olayları
 
Ortaylı, İran'da son zamanlarda yaşanan olaylara değinerek, İran'ın  eski bir devlet olduğunu, Araplar gibi devleti bilmeyen, unutanlar gibi  olmadığını belirtti.
 
İran'ın devlet fikri olduğunu, bürokrasisinin her şeyin içinde  olduğunu ifade eden Ortaylı, şunları kaydetti:
 
"İran'da en düşkün zamanlarda bile bir vatan, millet sevdası,  İranlılık vardır. Birbirleriyle kavga ederken bu aptal, ahmak Trump'ın adamları  Türkler ile Farsları birbirlerine kışkırtmaya çalışıyor. Boşuna uğraşır. Çünkü  oradaki Türkler, 'burayı biz kurduk, biz Türk'üz, burası bizim' diyor. 'İran'a  müdahale edecekler oradaki Türkler bunları destekleyecekler.' Buna ancak  gerizekalılar inanır. Orayı tanıyan insan inanmaz. Arada da Ruhani gibi bir adam  var. Bizde öyle tip bulunmaz. 'Tabii ayaklanırsınız, tabii talepte bulunursunuz  vatandaşın hakkıdır ama dışarıyla iş yapamazsınız' dedi. Üstüne de Trump  konuşunca tuz biber oldu, millet çekildi, bak durdu olay. Orası öyle Arap  baharında yaptığınız gibi karıştırıp karıştırıp kenara çekilemezsiniz, kolay iş  değildir. Bu gibi numaraların ben burada da sökeceğini zannetmem. Ortadoğu'nun bu  kesimi aslında bayağı kendine özgü bir yerdir. Bu kuşak çok değişiktir."
 
  
 

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İlber ortaylı ABD Kudüs
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