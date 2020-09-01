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Ortaya çıktı! Şok tespit... Pozitif sonuçlar sisteme girilmedi
PCR testini yapan bazı kuruluşların 8 Ağustos’tan sonra pozitif çıkan sonuçları bu verilerin toplandığı sisteme kaydetmedikleri ortaya çıktı.
Kovid-19 vakalarındaki artış sürerken Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs teşhisi için kullanılan PCR testini yapan kuruluşlara gönderdiği uyarı yazısı, 8 Ağustos’tan sonra bazı sağlık kuruluşlarının pozitif çıkan sonuçları bu verilerin toplandığı sisteme kaydetmediklerini ortaya çıkardı.