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Ortaya çıktı! Şok tespit... Pozitif sonuçlar sisteme girilmedi

PCR testini yapan bazı kuruluşların 8 Ağustos’tan sonra pozitif çıkan sonuçları bu verilerin toplandığı sisteme kaydetmedikleri ortaya çıktı.

Ortaya çıktı! Şok tespit... Pozitif sonuçlar sisteme girilmedi Kovid-19 vakalarındaki artış sürerken Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs teşhisi için kullanılan PCR testini yapan kuruluşlara gönderdiği uyarı yazısı, 8 Ağustos’tan sonra bazı sağlık kuruluşlarının pozitif çıkan sonuçları bu verilerin toplandığı sisteme kaydetmediklerini ortaya çıkardı.
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