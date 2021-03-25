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Ortaokullar sınav olacak mı? Ortaokullarda sınavlar iptal mi, ertelendi mi ne zaman yapılacak, nasıl olacak? 5, 6, 7 ve 8. sınıflar merak ediyor!

25 Mart 2021 Perşembe - 9:23 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 9:23

Ortaokul sınavları ne zaman 2021? Ortaokullarda sınavların nasıl ve ne zaman olacağı merak ediliyor, sınavlarla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarla hakkında yaptığı açıklamayla 5,6,7 ve 8.sınıfların sınav durumu netleşti. Peki ortaokullarda sınavlar iptal mi, ne zaman nasıl olacak 2021?


Ortaokullarda sınavlar olacak mı, iptal mi? sorusuna yanıt aranıyor. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıfların sınavları hakkında MEB’ten açıklama geldi. MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından sınavların yapılacağı tarih ile ilgili yoğun bir araştırma yapıldı. Öte yandan MEB illerin risk durumu ile ilgili de detaylı bilgi paylaştı. Peki Ortaokul sınavları ne zaman 2021? 5,6,7,8 sınıfların sınavları ne zaman olacak?

ORTAOKULLARDA SINAVLAR OLACAK MI, İPTAL Mİ?

"Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak gerçekleştirilecek. Ancak bu tarihe kadar yapılamayan sınavlar ise ertelenerek ildeki vaka artışları ve salgının seyri de dikkate alınarak 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek.

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

Yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda sınavlar 3 Mayıs'tan önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek.

 

 

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