Ortaokullar ne zaman açılacak, ortaokullar açılıyor mu? Ortaokullarda yüz yüze eğitim kaç gün, ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim başlıyor mu? Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Haziran'dan sonra geçerli olacak normalleşme kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıkladı. Erdoğan yeni kararları duyurduktan sonra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okullar için beklenen haberi duyurdu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim şeklinde devam eden okullarda yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği yakından takip ediliyordu. 1 Haziran sonra ülkemizde uygulanacak normalleşme takviminde lise, ortaokul ve ilkokul düzeyinde yüz yüze eğitimin kaç gün yapılacağı, ne zaman başlayacağı Bakan Selçuk tarafından açıklandı.

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimi şu sözlerle kamuoyu ile paylaştı:

"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."