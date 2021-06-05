Ortaokullar ne zaman açılacak? 5, 6, 7, 8. Sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Ortaokul öğrencileri yüz yüze eğitime başlıyor. Kademeli normalleşme adımları kapsamında okulların açılacağı tarih belli oldu. Yüz yüze eğitim için az bir süre kaldı. Peki, ortaokullar ne zaman açılacak, ortaokullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Ortaokullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “7 Haziran Pazartesi'den itibaren ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” açıklamasında bulundu. Bu hafta itibariyle ilkokullar yüz yüze eğitim almaya başlandı, ortaokul ve liseler ise 7 Haziran’da açılacak. or

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” dedi.

Selçuk'un sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

KÖY VE SEYREK NÜFUSLU YERLEŞİMLERDE 5 GÜN

*Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı başlanacaktır.