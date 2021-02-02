Ortaokullar ne zaman açılacak? 5, 6, 7, 8 sınıflar ne zaman açılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Bakan Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı. Bakan, 8. ve 12. Sınıflar için tarih verirken köy okullarının ise 15 Şubat'ta eğitime okullarında devam edeceğini ifade etti. 7. sınıflar ne zaman açılacak? Ortaokullar ne zaman açılacak?

Okullardaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalar yakından takip edilirken, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Bakan "15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz." diyen Bakan Selçuk, köy okullarında 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı eğitime geçileceğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1 Mart tarihinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz içinde okullarımız kapılarını açacak. Bilim Kurulu'nun ön gördüğü şartlar çerçevesinde sınıflardaki yerlerini alacaklar. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik." dedi. 7. sınıflar açılacak mı?

5, 6, 7 sınıflar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları netleşti. Köy okulları ve anaokulları 15 Şubat'ta tam zamanlı olarak, ilkokullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıflar ise 1 Mart'ta haftada 2 gün olacak şekilde yüz yüze eğitime başlıyor. Bu dönem de devam zorunluluğu olmayacak.

15 Şubat günü ikinci döneme başlıyoruz. Salgının etkilerinin az olduğu köy okullarımızda yüz yüze eğitimi başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM VELİNİN KARARINA BAĞLI"

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız."