Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 'yerine karar' dönemi yarın başlıyor. Kabine Toplantısında yüz yüze eğitimden, sınavlara, 65 yaşından, restoranlara kadar birçok yeni karar açıklandı. Alınan kararlar risk durumuna göre belirlenecek. Peki, Ortaokullar açılacak mı? Kaçıncı sınıflar açılacak?

Koronavirüs ile mücadelede artık yerinde karar dönemi uygulanacak. İl il normalleşme adımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklandı. Toplantıda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak dört kategoriye ayrılan illerdeki risk durumuna göre lokantaların açılmasından yüz yüze eğitime, hafta sonu yasaklarından hafta içi kısıtlama saatlerine kadar kademeli normalleşme kararları alındı. Ortaokullar açılacak mı? Kaçıncı sınıflar açılacak?

ORTAOKULLAR AÇILACAK MI?

8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretim açılacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

Tüm okul öncesi, ilkokul ile 8 ve 12.sınıflar, Düşük ve Orta riskli illerde ise ek olarak ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.