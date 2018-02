Ortaokul öğrencisi Bitcoin'in kitabını yazdı

Küçük çocuk, üç aylık bir süreçte boş zamanlarında yaptığı araştırmalarla Bitcoin için her yaştan insanın anlayabileceği bir kitap yazdı. Habertürk'te yer alan habere göre “Early Bird Gets The Bitcoin: The Ultimate Guide to Everything About Bitcoin” (Erken Gelen Bitcoin’i Alır: Bitcoin Hakkında Her Şey) isimli kitabın Amazon Kindle için basılan elektronik kopyası 2,99 dolar , geleneksel kitap hali ise 9,99 dolar fiyatla satışa çıktı.