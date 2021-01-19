Ortaokul öğrencileri için yeni kaynak desteği! 5, 6, 7 ve 8. sınıf fasikülleri!

MEB tarafından ortaokul öğrencilerinde yönelik çalışma fasikülleri hazırlandı. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için yayınlanan fasiküller, öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri, öğrenmelerini kalıcı hale getirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı.
Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler (8. sınıflar için T.C. inkilap tarihi ve Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.
3350 SORU İÇEREN 49 FASİKÜL YAYIMLANDI
8. sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe Fasikülü, 4 adet Matematik Fasikülü, 5 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 3 adet T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Fasikülü olmak üzere toplam 15 adet fasikül hazırlandı. 7. sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe Fasikülü, 4 adet Matematik Fasikülü, 3 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 4 adet Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 14 adet fasikül hazırlandı. 6. sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe Fasikülü, 3 adet Matematik Fasikülü, 2 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 3 adet Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 11 adet fasikül hazırlandı. 5. sınıf düzeyinde ise 2 adet Türkçe Fasikülü, 3 adet Matematik Fasikülü, 2 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 2 adet Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 9 adet fasikül hazırlandı.
MEB FASİKÜLLERİ NASIL İNDİRİLİR?
Hazırlanan 49 adet fasikülde 3.350 soru yer alıyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan fasiküllere http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.
5.Sınıf için tıklayınız.
6.Sınıf için tıklayınız.
7.Sınıf için tıklayınız.
8.Sınıf için tıklayınız.
'LGS'YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK'
Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz kaynak çeşitliliğini arttırıyoruz. Bugün ortaokul öğrencilerimiz için daha önce yayımladığımız çalışma fasiküllerinin dördüncü ünitelerini paylaştık. Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız yeni çalışmada her sınıf düzeyinde dördüncü üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. 4. ünite fasikülleri LGS'ye hazırlanan 8.sınıf öğrencilerimiz için de önemli bir kaynak oluşturuyor. Diğer üniteleri kapsayan fasikülleri de yayımlanmaya devam edeceğiz."dedi.