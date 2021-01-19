Ortaokul öğrencileri için yeni kaynak desteği! 5, 6, 7 ve 8. sınıf fasikülleri!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokul öğrencileri için daha önce ilk 3 ünitesi yayımlanan çalışma fasiküllerinin dördüncü ünitelerinin paylaşıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, "Bugün ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız yeni çalışmada her sınıf düzeyinde dördüncü üniteleri kapsayan fasiküller bulunuyor. 4. ünite fasikülleri LGS'ye hazırlanan 8.sınıf öğrencilerimiz için de önemli bir kaynak oluşturuyor." dedi. Peki, MEB fasikülleri nasıl indirilir? İşte MEB 5, 6, 7 ve 8. sınıf kazanım testleri...

MEB tarafından ortaokul öğrencilerinde yönelik çalışma fasikülleri hazırlandı. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için yayınlanan fasiküller, öğrencilerin işleyecekleri konuları pekiştirecekleri, öğrenmelerini kalıcı hale getirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı.

Fasiküller, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler (8. sınıflar için T.C. inkilap tarihi ve Atatürkçülük) branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitap çık olacak şekilde hazırlandı. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi.

3350 SORU İÇEREN 49 FASİKÜL YAYIMLANDI

8. sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe Fasikülü, 4 adet Matematik Fasikülü, 5 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 3 adet T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Fasikülü olmak üzere toplam 15 adet fasikül hazırlandı. 7. sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe Fasikülü, 4 adet Matematik Fasikülü, 3 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 4 adet Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 14 adet fasikül hazırlandı. 6. sınıf düzeyinde 3 adet Türkçe Fasikülü, 3 adet Matematik Fasikülü, 2 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 3 adet Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 11 adet fasikül hazırlandı. 5. sınıf düzeyinde ise 2 adet Türkçe Fasikülü, 3 adet Matematik Fasikülü, 2 adet Fen Bilimleri Fasikülü ve 2 adet Sosyal Bilgiler Fasikülü olmak üzere toplam 9 adet fasikül hazırlandı.

MEB FASİKÜLLERİ NASIL İNDİRİLİR?

Hazırlanan 49 adet fasikülde 3.350 soru yer alıyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan fasiküllere http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

'LGS'YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK'