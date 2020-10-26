Ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 10 ve 11. sınıflar ne zaman açılacak? 23 Kasım’da açılıyor mu? Öğrenciler haftada kaç gün okula gidecek, kaç saat ders görecek?

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı aşamalı ve kademeli eğitim kapsamında açıklamalarına devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. Sınıflar, ardından 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlamıştı. MEB, 2 Kasım Pazartesi'den itibaren de 5. ve 9. sınıflarda başlayacağını duyurmuş ve yüz yüze eğitim programının detaylarını 81 ile yazı göndermişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlıyor. 6. 7. 10 ve 11. Sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih de netleşti. Ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. Sınıflar 23 Kasım’da yüz yüze eğitime geçiyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması hakkında açıklama yaparak, Ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması planlanan tarihi açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 23 Kasım’da 6. 7. 10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime mi başlıyor?

6 VE 7. SINIFLAR LİSE 10 VE 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB 6,7,10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze başlayacaklarını duyurdu.

Öncelikle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek. Ardından salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmaması halinde 6. 7. 10 ve 11. sınıflar 23 Kasım tarihinden itibaren haftada 2 gün okullarına gitmeye başlayacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN SON AŞAMASI NASIL OLACAK?

Buna göre yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak. 6. 7. 10 ve 11. sınıflar 23 Kasım'dan itibaren haftada 2 gün okula gidecek.

TÜM SINIFLAR OKULLARDA EĞİTİME BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılma tarihine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı. Şu an okul öncesi, ilkokulların tüm sınıf düzeyleri, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladık. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım" açıklamasını yapmıştı

''KATILIM YÜZDE 80'LERE YAKIN''

Okullarda yüz yüze katılımın da yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Yüzde 80'lere yakın bir katılım var. Bu katılımın bizim beklentimizin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aslında genel olarak tüm kademelerde yüzde 70'lerin üstünde; ama bazılarında yüzde 90'lara varıyor, bazılarında yüzde 75'lerde kalıyor; ama yaklaşık olarak yüzde 80'lere yakın bir katılım var" ifadelerini kullanmıştı.

OKULA GÖNDERMEK ZORUNLU MU, VELİ OKULA GÖNDERMEK İSTEMEZSE NE YAPACAK?

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.