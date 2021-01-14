Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS 2020/2 taban puanları! Memur alımı KPSS atama (yerleştirme) taban ve tavan puanları

KPSS 2020/2 taban puanları yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme geldi. KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının belli olunca yerleştirme tavan ve taban puanları da sorgulanmaya başlandı. KPSS 2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban puanları belli oldu. İşte ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS 2020/2 taban puanları...
KPSS 2020/2 TABAN PUANLARI
KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanları açıkladı.
LİSANS-KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TAVAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!
ÖN LİSANS-KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TAVAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!
ORTAÖĞRETİM-KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TAVAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!