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Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS 2020/2 taban puanları! Memur alımı KPSS atama (yerleştirme) taban ve tavan puanları

14 Ocak 2021 Perşembe - 12:15 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 12:15

KPSS 2020/2 taban puanları araştırması başladı. ÖSYM tarafından KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme sonuçlarını öğrenen adaylar KPSS taban puanları gündeme geldi. Peki KPSS 2020/2 taban puanları nedir?


KPSS 2020/2 taban puanları yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme geldi. KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının belli olunca yerleştirme tavan ve taban puanları da sorgulanmaya başlandı. KPSS 2020/2 yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban puanları belli oldu. İşte ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS 2020/2 taban puanları...

KPSS 2020/2 TABAN PUANLARI

KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban ve tavan puanları açıkladı.

LİSANS-KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TAVAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖN LİSANS-KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TAVAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

ORTAÖĞRETİM-KPSS-2020/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN TAVAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

 

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