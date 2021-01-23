Ortaöğretim nakil işlemleri başladı! İşte E devlet öğrenci nakil ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıkladı. Ortaöğretim nakil işlemleri MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından resmen başladı. oronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan okul öncesi, ilköğretim ve liselerde nakil işlemleri yarıyıl tatilinde alınacak. Nakil işlemleri e Devlet ve e Okul ekranı üzerinden gerçekleşecek. Peki, Nakil işlemleri nasıl yapılır? Ortaöğretim nakil işlemleri ne zaman yapılacak? Ortaokul ve lise nakil işlemleri 2021!

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri başladı. Resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim alan öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri sayfası açıldı. Peki, Nakil işlemleri nasıl yapılır? Ortaöğretim nakil işlemleri ne zaman yapılacak? MEB Ortaokul ve lise nakil işlemleri 2021!

MEB öğrenci nakil ve geçiş işlemlerinin başladığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı na (MEB) bağlı resmi/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı. Nakil işlemleri E-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ yazarak giriş yapıp E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

ORTAÖĞRETİM NAKİL VE GEÇİŞ İŞLEMLERİ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında daha önce resmi/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğu hatırlatıldı.

Salgınının yayılım hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin açılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra, ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38'inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."

ORTAÖĞRETİM NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci nakil ve geçiş işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra gerçekleşecek. E devlet ekranında E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerine tıklandıktan sonra işlemler tamamlanacak.