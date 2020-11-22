Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanma tarihi!

'KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?' sorusu internette araştırılan konuların başında geliyor. 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirildi. Koronavirüs önlemleri altında gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar net hesaplamalarına başladı. KPSS ile kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar yayınlanan memur alımı ilanlarına başvuru yapabilmek için sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanma tarihi!

2020 Ortaöğretim KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava katılan adaylar tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağını merak ediyor. Peki, Ortaöğretim KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları açıklanma tarihi!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu bugün 81 ilde 188 merkezde gerçekleştirildi. Saat 10.15'de başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan 'Genel Yetenek' ve 'Genel Kültür' testleri uygulandı. Adaylar sınavın ardından verdikleri cevapları kontrol etti ve net hesaplamalarına başladı. Memur olmak adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına çevrildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. ÖSYM KPSS sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, KPSS ortaöğretim sınavı sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

Devlet kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı kullanılıyor.

KPSS sonuçları ile birlikte B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacak. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak. Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecek. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklar.

LİSE MEZUNLARI KPSS İLE NEREYE ATANABİLİR?

1. Şoför

2. Ebe

4. Teknisyen

5. VHKİ (veri hazırlama kontrol işletmeni) ve Bilgisayar İşletmenliği

6. Hizmetli

7. İşçi

8. İşçi memur

9. Aşçı

10. Kaloriferci

11. Santral memuru,

12. Koruma ve güvenlik görevlisi

13. Üniversite sekreteri

14. Belediye trafik memuru

15. Arama ve kurtarma teknisyeni

16. Ambar memuru

17. Temizlik hizmetlisi

18. Muhasebeci

19. Satınalma memuru

20. İtfaiyeci

21. Fen memuru

22. Zabıt Katibi

23. İmam Hatip

24. Kuran Kursu Öğreticisi

25. Bekçi

26. Memur

27. Laborant

28. Hademe

29. Terzi

30. Sevk Tesellüm memuru

31. Bakıcı anne

32. Daktilograf

Yıllara Göre Lise Mezunu Memur Maaşı

5 Yıllık çalışan memur maaşı 3800 TL

10 Yıllık çalışan memur maaşı 3,900 TL

15 Yıllık çalışan memur maaşı 4,000 TL

20 Yıllık çalışan memur maaşı 4,200 TL

25 Yıllık çalışan memur maaşı 4,300 TL

B GRUBU KADRO NEDİR?

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.