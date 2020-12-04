Ortaöğretim KPSS 2020 sonuçları: Ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020 Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak içinde araştırılıyor. Memur olmak isteyen adaylar gözlerini 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçlarına çevrildi. İşte ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları hakkında merak edilenler…

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava giren binlerce aday, tercihlerini belirleyecek sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Geçtiğiniz günlerde ortaöğretim soru ve cevapların açıklanmasıyla aşağı yukarı alacakları puanı tahmin eden adaylara kesin sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. KPSS Ortaöğretim sonuçları 2020…

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık'ta online olarak ilan edilecek.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI!

2020 KPSS ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

"22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." açıklamasında bulundu.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI