Ortalık yıkıldı! Cinsel içerikli film oyuncusu...

Ünlü Japon cinsel içerikli film yıldızı Sora Aoi'nin evlenmesi komşu ülke Çin'de büyük bir sosyal medya çılgınlığına neden oldu. 34 yaşındaki Sora, Japon müzik yıldızı DJ Non ile nişanlandığını açıkladı. Haber Çin'de adeta patladı.

"HER ZAMAN TANRIÇAM OLACAKSIN"

Sora Aoi nişan yüzüğünün fotoğrafını gönderdikten sonraki 48 saat içinde Çin'in en büyük sosyal medya sitesi olan Weibo'da 170.000 yorum ve 830.000 beğeni aldı. Bir hayranı, "Filmlerinizle büyüdük ve size her zaman olduğu gibi destek vereceğiz" yazdı. Bir diğeri ise " "Her zaman tanrıçam olacaksın ... Sana mutluluklar diliyorum" diyerek ünlü oyuncuyu selamladı.

2000'LERDE FIRTINA GİBİ ESTİ

Kariyerine 2000'li yılların başında yetişkin filmleriyle başlayan Sora, 90'a yakın cinsel içerikli filmde rol aldı ve Asya'da büyük bir üne kavuştu. Büyük bir hayran kitlesi olan Sora'nın nişan haberi de ülkenin en çok konuşulanlarından biri oldu.

"ÖĞRETMENİMİZ OLDU"

Çin'de bu tip filmler yasak olmasına rağmen Sora'nın ünü gün geçtikçe yayıldı. Hatta bir Çinli BBC'ye "Ergenlik döneminde cinsel eğitimi alamayan birçok Çinli erkek için Sora Aoi öğretmenimiz oldu" diyerek onun ülkedeki etkisini anlatmıştı.

Hong Kong Çin Üniversitesi Japon Araştırmaları Bölümü'nden Profesör Wai-ming Ng, "Sora Aoi Çin'de doğru zamanı yakaladı. Ülkede popüler olduğunda, Çin dış dünyaya cinsellik dahil olmak üzere çeşitli şekillerde açıldı." dedi.

18 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Sora'nın Weibo'da 18 milyondan fazla takipçisi var. Bu sayı Taylor Swift ve David Beckham'dan çok daha fazla. Bu da onun ülkede ne kadar ünlü bir isim olduğunun en büyük göstergesi.

Sora Aoi 2011 yılında resmi olarak yetişkin film endüstrisinden çekildiğini açıkladı ve ve bu tarihten itibaren müzisyenlik ve oyunculuk yapmaya başladı.