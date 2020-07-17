17 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.808 0.91 EURO 7,8170 0.09
USD 6,8590 0.05 ALTIN 396,060 -0.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

DHA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 1:53 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 1:53

Adana'da, freni boşalan yolcu otobüsü önce traktöre, ardından da yolcu minibüsüne çarpıp, refüje çıkarak durabildi. Kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İçerisinde 15 yolcunun bulunduğu Murat Özbek yönetimindeki 01 CMR 87 plakalı otobüs, trafik ışıklarında durmak istedi. Sürücünün frene basmasına rağmen durmayan otobüs, önce Berat Şenyurt'un kullandığı 01 DSM 26 plakalı traktöre, ardından da 01 M 0459 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Traktör ve minibüs, çarpmanın şiddetiyle farklı noktalara savrularak devrilirken, otobüs ise yaklaşık bir kilometre ilerleyip, refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri, otobüs muavini ve minibüsteki 4 yolcu sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

Adana minibüs kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.