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Ortalık bir anda karıştı! Çocuğu alıp kaçtı

Ortalık bir anda karıştı! Çocuğu alıp kaçtı Ev olduğunu bilmeden birlikte yaşadığı kişiden olan 7 yaşındaki kızının, Şanlıurfa'da babası tarafından zorla tutulduğunu belirten annenin şikayeti üzerine,  Jandarmanın gittiği Şanlıurfa'daki köyde olaylar çıktı. Babanın yakınlarının direnmesi üzerine çıkan arbedede,  çocuğun bir kişinin kolunun altında kaçırıldığı anlar  cep telefonu kamerasına yansıdı. Olaylarla ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de denetimli serbestlikle bırakıldı. 4 yıldır hukuki mücadelesini sürdüren Zübeyde Kocaman, eşi ve akrabalarının kızının alınmasına engel olduğunu belirterek, "Kızım jandarmanın gözü önünde kaçırıldı" dedi.
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