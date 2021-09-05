Ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, bugün sabah saatlerinde Şehzadeler ilçesi, Turgutlu Caddesi, Nurlupınar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Manisa'da üzüm bağlarına tarım işçilerini taşıyan İrfan Bektaş, kullandığı 48 ADR 284 plakalı servis minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan minibüs, önce refüje arından da yol kenarındaki reklam panosuna çarparak durabildi. Minibüsün sürücüsü Bektaş ile yolcu olarak bulunan 17 tarım işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin tedbir aldığı kazada yaralanan 18 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelernin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.