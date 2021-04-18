Ortalığı savaş alanına çevirdiler! 'Çığlıkları kulağımdan gitmiyor'

Olay, dün saat 18.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki pastanede meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine tatlı almaya geldiklerini söyleyen kimliği belirsiz 3 kişi, bilinmeyen nedenle iş yeri sahibi İhsan Kulanoğlu’nun oğluna tokat atıp, tehditler savurdu. Bunun üzerine tezgâhtan çıkan iş yeri sahibi de, saldırganların yumruklu saldırısına uğradı.

İş yerinde hasara da neden olan saldırganlar, bölgeden uzaklaştı. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra geri dönen şüpheliler, iş yerinin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda camlar kırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



‘KIZIMIN ÇIĞLIKLARI KULAĞIMDAN GİTMİYOR’



Olayla ilgili konuşan ve yaşananlara anlam veremediğini söyleyen İhsan Kulanoğlu, “Durup dururken oldu ama onlar haplıydı. 14 yaşında oğlum 10 yaşında kızım içeride 17 yaşında oğlum içeride biz aile olarak çalışıyoruz. İçeri girdiler her taraf darmadağın. Kızımın çığlıkları kulağımdan gitmiyor. Bugün bir esnafım ama devlet büyüklerime diyorum ki esnaf olarak değil baba olarak söylüyorum.



O kızımın çığlıkları ne olacak? Maddi hasar gelip geçici ama bizim yaşadıklarımız ne olacak? Devlet büyüklerime sesleniyorum ne olur bu konuya bir el atın. Savcılarıma sesleniyorum elinizi vicdanınıza koyun kendinizi benim yerime koyun başka bir şey demiyorum. Büyüklerim ne gerekiyorsa onu yapacaktır inanıyorum” dedi.