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Ortak operasyon! Hepsine el konuldu, 1 milyon değerindeki araçlar ve...

DHA |  02 Mart 2021 Salı - 9:47 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 9:47

Bursa merkezli 5 ilde polis ekipleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 8 şüphelinin uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelir ile sahip oldukları toplam 1 milyon lira değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu. 8 şüpheli, gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan sabıkalı R.T., G.C., M.S.B., S.E., M.B., M.A., N.E. ve S.A. isimli 8 şüphelinin mal varlığını takibe aldı.
 
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği içerisinde Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Yalova’da 5 ay teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin yakınlarının üzerine aldıkları araçlar ile paranın izi sürüldü. Takip sonunda, uyuşturucudan elde edilen 1 milyon değerinde farklı marka ve modelde araçlalar ile 500 bin liralık hesaplar tespit edildi. MASAK’ın hazırladığı rapor doğrultusunda araçlar ile paraya el koyuldu. 8 şüpheli, gözaltına alındı.
 
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8 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
 
 

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Bursa MASAK operasyon
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