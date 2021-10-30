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Ortadoğu'da kriz büyüyor! Lübnan açıkladı Suudi Arabistan çıldırdı: Bahreyn'den sonra Kuveyt de büyükelçisini geri çağırdı

BEYRUT (AA)  |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 13:50 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 13:50

Kuveyt, Lübnan Büyükelçisi Abil Al Süleyman el Kannayi'yi geri çağırma kararı aldı.


Kuveyt resmi ajansı KUNA'da, Dışişleri Bakanlığı'na ait kısa bir  açıklama yayınlandı.
 
Açıklamada, Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi Kannayi'nin ivedi bir şekilde  istişare için ülkeye geri çağrıldığı, Lübnan'ın Kuveyt'teki Maslahatgüzarının da  48 saat içinde ülkesine dönmesinin tebliğ edildiği belirtildi.
 
Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak  Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından da  Bahreyn, Lübnan'daki Büyükelçisini geri çağırmıştı.
 
 
Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması
Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon  programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı  ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.
 
"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.
 
 
Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.
 
Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.
 
Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan  ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

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