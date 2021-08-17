Ortaç Kuruçeşme’yi fethetti!

‘Gençliğimde çok sevdiğim Kuruçeşme konserlerine yeniden kavuştuğum için çok mutluyum. Hep beraber burada şarkılar söylerdik diğer yakadan duyulurdu. Şimdi de aynı şey olacak’ diye konsere başlayan Ortaç, söylediği şarkılarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

ANNEYE ÖVGÜ!

Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç’a Kuruçeşme’yi dolduran binlerce müziksever danslarıyla eşlik etti.

Serdar Ortaç’ı dinlemeye gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı. Sahneden annesine seslenen Ortaç ‘Seni görünce güneşi görmüş gibi oluyorum. Seni çok seviyorum’ diyerek annesine övgü yağdırdı.

Toplamda 30 şarkı seslendiren Ortaç, söylediği şarkılarla ve performansı ile dinleyicilerden büyük alkış topladı.