Orta Doğu'da nükleer krizi! İran, ABD, İsrail...

İran’ın nükleer çalışmalarına hız verdiği iddiaları ve tarafların birbirini giderek daha sert bir şekilde tehdit etmesi bölgedeki tansiyonu artırdı.

ABD donanmasından yapılan resmî açıklamaya göre USS Georgia nükleer denizaltısı Hürmüz boğazından geçerek Basra körfezine giriş yaptı. Denizaltıya USS Port Royal ve USS Philippine Sea kruvazörleri eşlik etti.

Açık kaynak istihbarat bilgilerine göre, USS Georgia (SSGN-729) 154 adet Tomahawk seyir füzesi taşıyabiliyor. Sahip olduğu nükleer reaktör sayesinde onlarca yıl denizde kalabiliyor.

ABD Donanmasından yapılan açıklamaya göre Georgia denizaltısına güdümlü füze kruvazörleri USS Port Royal (CG 73) ve USS Philippine Sea (CG 58) eşlik etti.

ABD’nin bu büyüklükte bir kuvveti en son 8 yıl önce Basra Körfezine giriş yapmıştı. Uzmanlar artan gerilimin büyük krizlere yol açabileceğini düşünüyor.

İSRAİL DE MÜDAHİL OLDU