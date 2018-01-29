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Orta Afrika'da kamyon köprüden uçtu: 10 ölü

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 18:40 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 18:42

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui'de, yük ve yolcu taşıyan bir kamyonun köprüden uçması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.


Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkente 200  kilometre mesafedeki Zemio yakınlarında seyir halindeki bir kamyon kontrolden  çıkarak köprüden uçtu.
 
Olayda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını  kaybetti.
 

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