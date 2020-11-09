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Ormanlık alanda ceset bulundu! Darp edilerek...

DHA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 16:13 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 16:18

İstanbul Tuzla Göçbeyli Mevkii'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Cansız bedeni bulunan kişinin darp edilerek öldürüldüğü anlaşıldı.


İstanbul Tuzla'da Göçbeyli Mevkii'nde ormanlık alanda yol kenarında bulunan 34 AC 4592 plakalı otomobilin yanında erkek cesedi bulunuldu.
 
Cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde otomobil yanında bulunan kişinin darp edilerek öldürüldüğü anlaşıldı.
 
Polis ve olay yeri inceleme ekipleri şerit çekerek incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından ceset  otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

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