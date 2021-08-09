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Ormanda erkek cesedi bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış...

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) |  09 Ağustos 2021 Pazartesi - 13:00 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 13:01

Bursa’da, ormanlık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan, vücudunun büyük bölümü hayvanlar tarafından parçalandığı öngörülen ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi’nde hayvan otlatmaya giden Salih Taran, ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan, vücudunun büyük bölümü hayvanlar tarafından parçalandığı öngörülen ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, cesedin kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
 
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Cesedi bulan Salih Taran, "Daha önce bölgede hiç görmedik. Kurak olduğu için buraya çıkmıyordum, bu sabah tesadüfen çıktım" dedi.
 

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Bursa erkek cesedi Orman
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