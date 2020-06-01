Ormana atılan poşetler içinden 250 bin liralık altın çıktı!

Bursa Kestel’de ormanlık alanda yapılan aramalarda, poşetler içerisinde ağaç altına atılmış 250 bin liralık ziynet eşyası ele geçirildi. Altınların, kendilerini Denizli’de savcı olarak tanıtarak yaşlı kişilerin evlerini soyan çete tarafından atıldığı belirlendi…

Ormana atılan poşetler içerisinden 250 bin liralık altın çıktı. CNN Türk TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ’ın haberine göre, Denizli JASAT timleri yaşlı kadınlara kendilerini savcı gibi tanıtarak soyan bir çetenin peşine düştü… Antalya ve Bursa ’da düzenlenen operasyonda 7 kişilik çete çökertildi… Çetenin Denizli Pamukkale ’den yaşlı bir kadının evinden 250 bin liralık ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

GPS SİNYALİ TAKİP EDİLDİ

Sahte savcı çetesinin kiralık araçlar kullandığının tespit edilmesi üzerine bu araçların GPS kaydı incelendi… Çetenin Bursa Kestel’de ormanlık alanda bir süre durduğunun belirlenmesi üzerine burada aramalara hız verildi.

ORMANLIK ALANDA ALTIN POŞETLERİ BULUNDU

Bursa Kestel’deki 10 dönümlük ormanlık alanda yapılan aramalarda ağaç altına bırakılmış poşetler içerisinde 250 bin liralık ziynet eşyası bulundu. Ele geçirilen altınlar sahibi olan yaşlı kadına teslim edildi.