Orman yangınlarıyla mücadele son dakika haberleri! Alevlerden kaçmak için ırmağa atladılar: 2 saat ölümü ensemizde hissettik...

Orman yangınları ile mücadele devam ediyor. Manavgat 'taki yangında çok sayıda sera kül oldu. Köylüler alevlerden kaçmak için kendilerini ırmağa atladılar.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları büyük tahribat yarattı. Geçtiği bölgeyi enkaza çeviren yangın, Manavgat’ın seralarına da zarar verdi. 1.5 milyon TL değerindeki serası yanan Serkan Güngör, ırmakta iki saate yakın dallara tutunarak hayatta kaldığını belirtti.

Serkan Güngör, “Irmakta ellerimizi yukarı kaldırarak dualar ettik. O sırada bir tek kızımı düşündüm. İnsan başka bir şey düşünmüyor. Nisan ayında kurduğum seradaki her bir ağacı evladım gibi büyüttüm” diye konuştu. Antalya ’nın Manavgat ilçesinde 10 gün önce başlayan orman yangınının yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Ulukapı Mahallesi Çaltılıbük mevkiinde 10 dönüm üzerine ocak ayında kurulan muz serası da bunlardan biri. Turizmci Serkan Güngör’ün 1.5 milyon TL’lik kredi ile kurduğu seradaki demirler çöktü, muz ağaçları tamamen yandı. Yangına seranın yanındaki Manavgat Irmağı’na girerek kurtulan Güngör, o gece cehennemi yaşadıklarını söyledi.

Güngör şunları anlattı: “29 Temmuz’da sabah a karşı 02.00 gibi arkadaşlarım ‘Tepeler yanıyor, yangın serana yaklaşıyor’ deyince seraya geldim. Sabah 05.00 gibi üst köydeki çoban ve kızının keçilerini yangından kaçırdıklarını gördüm. Biz de ‘Hayvanları kurtaralım arabaya binip gidelim’ diye uğraştık. Vakit kalmayınca sera ıslak olduğu için hayvanları seraya koydum. Sonra bir baktık ki seranın etrafındaki otlar tutuştu.

Karşımızdaki çiftlik, arka tarafımız her taraf yanıyor. Sert esen rüzgar nedeniyle yarım saat önce uzaktan görünen yangın dibimize kadar geldi. Orman yolundan kaçmaya çalıştık ama her tarafımızın ateşle kuşandığını gördük. Gideceğimiz hiçbir yer yoktu. İki çalışanımla birlikte baktık kurtuluş yok, kendimizi hemen ırmağa attık.”

Irmakta dallara alevlerin ulaştığını belirten Güngör, “Irmağın içi buz gibi, dışarıdan alevler geliyor. Duman dan zaten nefes alamadık. Tişörtümüzü çıkarıp suya batırdık ve yüzümüze tuttuk. Nehirde kalınca ellerimizi yukarı kaldırdık. ‘Allahım sen bizi kurtar’ diye gökyüzüne bağırıyoruz. O sırada bir tek kızımı düşündüm. (Burada ağlıyor)

Üç yaşındaki kızım. İnsan başka bir şey düşünmüyor. Şurada 1.5 milyonluk seram yandı. Koyunları kurtaralım diye geç kaldık. Biz o canları kurtaralım diye üzüldük. İçimden ‘1.5 saate bitecek Suda dur’ dedim. En çok oksijensiz kalmaktan korktum. Nefes alamıyorduk. Acayip duman, kapkara.

Tam bir saat 40 dakika sonra yangın bizim buradan geçti, çıktık. Bu süre içinde ağacın dallarına tutunarak hayatta kaldık” diye konuştu. Alevlerin ilerlemesiyle ırmaktan çıktıklarını ifade eden Güngör, “Seraya geldiğimde her şeyin yandığını gördüm. Öyle bir hızlı yanıyordu ki, yan taraftaki çiftlikteki hayvanların çığlıklarını duydum.

Çığlık ata ata yandılar. O sesleri unutamıyorum. Kıyamet, mahşer günü gibiydi. Arka arkaya patlamalar oldu. Sonra hayvanları seradan çıkardım. 10 dönümlük arazi üzerine kredi ile yapılmıştı. Eşyalarımız ile birlikte 1.5 milyon TL’ye mal olmuştu” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında serayı kuran ve nisan ayında dikim yapan Güngör, şunları söyledi: “Şu anda bu serayı 1.5 milyon TL’ye tekrar yapamayız. Bunların (muz ağaçlarının) her birini evladımız gibi ellerimizle büyüttük. Önümüzdeki Mart ayında satacaktık. Komple her taraf yandı. Tesisat yıkıldı. İlk yaptığın iş olur ya farklıdır, üstüne titrersin.

Şimdi o kadar emek gitti. Her hafta gübreleme, ilaçlama, ama sonuç bu. Şu an seranın etrafı yangından dolayı açık olduğundan hiçbir şey bekleyemiyoruz. Dalların hepsi yandı ve tiftik oldu. Şu an burada yüzde 70 nem olması lazım. Nem kalmadı, toprağımın çamur olması lazım. Seranın etrafındaki bütün naylonlar yırtıldı. Bu sera senede 50-60 ton muz verirdi. 350 bin TL para gelecekti. Biz daha beş kuruş kazanamadan yaptığımız emekler bu hale geldi.”

2-3 GÜN SOĞUTMA YAPILACAK

Öte yandan Antalya Manavgat'ta başlayan ve bölgeye yayılan yangında 10 gün geride kalırken dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den müjde geldi. Pakdemirli, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" dedi.

Antalya'da 28 Temmuz günü başlayan orman yangınları, 10'uncu günde kontrol altına alındı. 28 Temmuz Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Manavgat'ta başlayan yangın Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya sınırlarındaki mahallelerde de etkili oldu. Bölgede 8 uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 1 insansız helikopter, 1832 araç ve 6 bin 511 personelle günde ortalama 1650 sortiyle havadan su atılan yangında, 5 ilçedeki 48 mahalle büyük zarar gördü.

1352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 bina zarar gördü. Yangından 770 vatandaş ve görevli etkilendi, 763'ü tedavi edildi, 7 kişinin tedavisi devam ediyor. 2'si ormancı 7 kişi öldü, 1 kişi yangın çıkartmaktan tutuklandı. Manavgat merkezli büyük yangın dün 15.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Ekipler, 220 saatte söndürülen yangınların ardından soğutma çalışmalarına başladı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının 2-3 gün sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Antalya'da Gülendağ, Kızıldağ, Karaisa Karabul arası, Karadere, Gölcük. Belbaşı, Karabucak Vadisi, Sinevi Vadisi, Katrancı Dağı, Eynif Ovası, Murtiçi. Güçliiköy. Güzelbağ-Alara arası ve Susuz'da süren orman yangınlarına ekipler cansiperane müdahaleyi sürdürüyor. Yangın, yerleşim yerlerinden uzakta ve sarp vadilerde sürerken alevlerin etkisini yitirdiği pek çok noktada soğutma çalışması yapılıyor.

Akseki Murtiçi ve Güçliiköy mahallelerinde de etkisini sürdüren yangın kontrol altına alındı. Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası ve Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde çıkan orman yangınlarını da kontrol altına almaya çalışıyor. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Akseki'deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgedeki söndürme çalışmalarını koordine ediyor. Çavuşoğlu, Kurum ve Karaismailoğlu, yangından etkilenen köylerde halkı ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor, yangına müdahale eden görevli ve gönüllülerin çalışmalarını yerinde inceliyor.

Bakan Çavuşoğlu, "Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi. Vatandaşlarımız yaralarını hızlıca sarıyoruz. Gerek yangın söndürme gerekse hasar tespit ve diğer destek hususlarında sahadaki kurumlarımız uyum içinde elbirliğiyle çalışıyor. Bakanlarımız da bizzat bu çalışmaları yürütüyor" diye konuştu.

AĞAÇ KÖKLERİ YANIYOR

Orman ekiplerinin arazözleri ve itfaiye araçlarıyla önceki gece yangının kontrol altına alındığı Kızıldağ'da da soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan ormanlık alanlarda ise bazı noktalarda dumanlar tütüyor. Küle dönen ağaçların kökleri ve bazı devrilen ağaçlar ise içten içe yanmaya devam ediyor.

Ekiplerin sahada zorlu mücadele ile söndürüp soğuttuğu alanlar ise geride yaşam belirtisi olmayan simsiyah bir görüntü bıraktı. Yanan ağaçların gövdeleri kömüre dönerken, zemin de simsiyah külle kaplandı. Yetkililer, yangında küle dönen orman alanı miktarının 100 bin hektarın üzerinde olduğunu belirtti.