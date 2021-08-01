Orman yangınlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Yeniden alevlendi, yerleşim bölgesine giriş yaptı

Son dakika haberi... Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kritik uyarılar art arda geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yangınlardaki son durumu açıkladı. Çok dikkatli olunmalı, nem oranı yüzde 10’a düşüyor. Söndürme çalışmaları için tüm ekipler sahada ve son teknoloji kullanılıyor. Son üç dört günde çok fazla yangın çıktığını belirten Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor" dedi. Öte yandan Bakan Pakdemirli’nin Bodrum'da çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurmasının ardından bölgedeki rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen yangın, Mazıköy mahallesine alevler giriş yaptı. Bölgede büyük panik yaşanıyor. Tahliye başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ettiklerini belirterek, giden bir fidan karşılığında bin fidan dikeceklerini bildirdi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muğla ve Marmaris'teki tüm yangınları inceleme, bunlar üzerinden konuşma hem de yangın sonrasında başta AFAD olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı iş ve işlemleri konuşma fırsatının olduğunu dile getirdi.

“MÜDAHALE DEVAM EDİYOR”

Marmaris'teki yangına müdahalenin devam ettiğini anlatan Pakdemirli, "Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz. Aktif sahada tüm teknolojiyi kullanan bir kurumuz. Tahmin ediyorum kamuda bizim kadar başka teknolojiyi kullanan kurum da yoktur" diye konuştu.

“NE ORANI DÜŞÜYOR”

Hava sıcaklıklarına da değinen Pakdemirli, "Yarın (1 Ağustos Pazar) saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım" dedi.

Teşkilatın moralinin önemine işaret eden Pakdemirli, "Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teçhizat alışverişine değinen Pakdemirli, "Ülkeler arasında yangınla ilgili araç alışverişi yapılması son derece doğal bir şeydir. Tüm komşularımızla Yunanistan dahil olmak üzere yangınlarda elimizde bulunan ve ihtiyaç fazlası olan tüm hava, gerekiyorsa yer araçlarımızı da her zaman teklif ediyoruz" ifadesini kullandı.

“BİR FİDANA KARŞILIK BİN FİDAN DİKİLECEK”

Teşkilat olarak her zaman fidan dikimine önem verdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, "5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla bir giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz" diye konuştu.

“MİADI DOLMUŞ UÇAKLARI KULLANMA LÜKSÜMÜZ YOK”

THK'nin uçaklarına ilişkin soruya Pakdemirli, "Artık eskimiş, miadı dolmuş herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca paha biçemeyiz" karşılığını verdi.

Pakdemirli, son üç dört günde çok fazla yangın çıktığını belirterek, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor" ifadesini kullandı.

Her yıl ortalama 2 bin 500 ila 30 bin yangın çıktığını ve bunun 5 ila 10 tanesinin çok büyük olduğunu aktaran Pakdemirli, geçen yıl da 8 büyük yangın meydana geldiğini ve 6'sının farklı günlerde gerçekleştiğini belirtti.

Hava şartlarının olumsuz gitmesi nedeniyle bu yıl 10 büyük yangını 3-4 gündür bulundukları noktalardan sahada koordine etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Pakdemirli, teşkilatlarının hem alet ve ekipman, hem de en çok personele sahip olduğunu kaydetti.

“ANTALYA’DA CİDDİ DURUM DEVAM EDİYOR”

Antalya'nın Manavgat , Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerindeki yangınların hala devam ettiğini aktaran Pakdemirli, "Yangınlarla alakalı ciddi durum devam ediyor. Mersin 'in Aydıncık ilçesindeki yangını kontrol altına aldık. Çapı çok büyük bir yangın, çok tehlikeli bir yangındı. Bunu tamamıyla kontrol altına aldık. Silifke 'de bir yangın var, buradaki de iyiye doğru gidiyor. Adana 'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı." dedi.

Muğla'da da Marmaris, Köyceğiz, Bodrum ve Milas 'ta 4 yangın olduğunun bilgisini veren Pakdemirli, ihtiyaca göre yurt içinden ve yurt dışından gelen araçları koordine ederek yangınları en kısa zamanda kontrol altına alacaklarını kaydetti.