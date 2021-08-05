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Orman yangınlarıyla ilgili flaş gelişme! O paylaşımlara soruşturma başlatıldı

DHA |  05 Ağustos 2021 Perşembe - 9:10 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 9:10

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  
 
Orman yangınlarının çıktığı 28.07.2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır. Bu itibarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır. 
 
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