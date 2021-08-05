Orman yangınlarından son dakika haberleri! Termik santraldeki yangında yeni gelişme: Manavgat, Bodrum, Marmaris, Milas...

Orman yangınlarıyla mücadele tüm Türkiye'de devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Alevlerin sabaha kadar kontrol altına alınamadığı Kurtköy Termik Santrali'nde günün ilk ışıkları ile birlikte yangın etkisini yitirdi. İşte detaylar...

Ege ve Akdeniz kıyılarını kasıp kavuran orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Antalya Muğla ve Aydın başta olmak üzere yangınların çıktığı bölgelerde mücadele canhıraş şekilde sürüyor.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması nedeniyle, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, Ören Mahallesi'nde bulunan termik santrale giden yol, polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bölgeye araç geçişine izin verilmediği öğrenildi.

Kemerköy Termik Santrali'nde yangın 11. saatinde etkisini yitirdi ve yangın söndü.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte santralde soğutma çalışmalarının başlayacağı duyuruldu. Gelen haberlere göre; santralin ana gövdesinde herhangi bir hasar yok.

PATLAMA SESLERİ GELİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, alınan tüm önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.

KARACASU'DA DA MÜCADELE

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangına ekipler çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikseriyle müdahale ederken, vatandaşlar da kazma ve küreklerle mücadeleye destek veriyor.

MENTEŞE'DE İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

SANTRALE YAKIN MAHALLEDE TAHLİYE İŞLEMLERİ

Kemerköy Termik Santrali'nin bulunduğu yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da kontrollü olarak bölgeden ayrılıyor. Vatandaşların bir kısmı askeri gemilerle bölgeden tahliye edildi. Ören Mahallesi'nden Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kurtarma gemisine alınan 300'den fazla kişi Bodrum ilçesindeki Cruise Port iskelesine götürülüyor. Termik santralin önünde ve mahalleye ulaşımı sağlayan güzergahta önlem alan jandarma ekipleri de bölgeye sadece söndürme çalışmasında görevli uzman ekiplerin girişine izin veriyor.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI YAŞANMAMASI İÇİN GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞTIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kemerköy Termik Santrali ile ilgili açıklama paylaştı. Yangının seyri hakkında bilgi veren Altun, "Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır." ifadesini kullandı.

YENİKÖY SANTRALİ'Nİ DE TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Kemerköy Termik Santrali’ne sıçrayan yangın devam ederken, alevlerin, çevresinde kızılçam ağaçlarının sıklıkla bulunduğu yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Yeniköy Termik Santrali’ne yaklaştığı öğrenildi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İLE HAVADAN MÜDAHALE

Milas’ta 8 mahallenin tahliye edilmesine yol açan Kemerköy Termik Santrali’nde söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Alevlerin teslim aldığı santraldeki yangına karadan sürdürülen çalışmalarının yanı sıra gece görüşlü helikopterle de havadan müdahalenin devam ettiği bildirildi.